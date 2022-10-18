AB’den yeni doğal gaz hamlesi: Ursula von der Leyen açıkladı!

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da, Avrupa'daki enerji krizine yönelik hazırladıkları yeni tedbirleri içeren paket hakkında basına açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerinin enerji krizine karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Bu teklifle bugün ortak gaz satın alma işlemini operasyonel hale getiriyoruz." dedi. Von der Leyen, üye ülkelerin ve enerji şirketlerinin birbirlerinden daha fazla teklif vermek yerine gazı ortak biçimde satın almaları gerektiğine işaret etti.

Ortak satın almanın bağlayıcı unsurları olacağını anlatan von der Leyen, doğal gaz depolarını doldurmak için gereken miktarın yüzde 15'inin ortak alımla gerçekleşmesinin zorunlu hale geleceğini ifade etti.