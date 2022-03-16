ABD’nin havasını temizleyen Türk

MIKROÇIP kaplama alanında dünyadaki en iyi akademisyenler arasında gösterilen Stanford Üniversitesi
öğretim Üyesi Prof. Dr Ali Kemal Okyay
, yaşam alanlarında hava sterilizasyonu yapan, havadaki bakteri, virüs, mantar, küf gibi mikroorganizmaların solunum yolu ile bulaşmasını önleyen Cleanwynd Uv-C hava sterilizasyon cihazı geliştirildi. Cihazı Başta ABD
olmak üzere birçok ülke satın almaya başladı. Cihazın havadaki koronivüsü yok ettiği de bilimsel olarak ispatlandı. Toplu yaşam alanlarında solunum yolu ile bulaşabilecek hastalıklara karşı koruma sağlayan cihaz, içerisinde kullanılan kısa dalga UV-C kaynak, TiO2 (titanyum dioksit) ve gümüş katmanlar, hepa filtreler, karbon filtreler ve fanlar ile etkili bir biçimde havayı sterilize ediyor. Okyay Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Okyay, ürünle ilgili şunları anlattı: "İstenilen yere taşınabilen, sıcak, soğuk ve nemli tüm ortam şartlarında çalışabilen CLEANWYND UV-C ev, ofis, işyerleri, okul, hastane, ameliyathane, alışveriş merkezleri, sinema salonları, spor salonları, kamu kurumları restoran, banka, fabrika, paketleme ve depo alanları, ilaç ve kozmetik üretim tesisleri, laboratuvarlar, yemekhane, toplu taşıma araçları gibi insanların toplu halde bulunduğu kapalı tüm alanlarda kullanılabiliyor."