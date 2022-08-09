’Abdülhamid Han’ Başkan Erdoğan’ı bekliyor! Filonun en güçlüsü için fetih vakti: Yunanistan’da panik katlandı!

Sondaj için 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek. 200 kişilik mürettebat kapasitesi olan gemi, sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi de taşıyacak. 7'nci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor.