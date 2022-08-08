Abdülhamid Han gemisinin İlk hedefi Akdeniz

Karadenız'detoplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfeden Türkiye, bir yandan doğalgazı karaya yaklaştırırken, diğer yandan da denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinde elini güçlendiriyor. Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, bugün ilk görevine çıkıyor. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu limanındaki Abdülhamid Han, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle ilk görev yeri olan Akdeniz'e uğurlanacak. Gemi, daha önce hidrokarbon hareketliliği tespit edilen bölgelerde çalışacak. Abdülhamid Han'ın Akdeniz sularındaki görev süresi ise 3 ay olarak belirlendi. Faaliyetlerdeki ilerleyişe göre bu süre birkaç ay daha uzatılabilecek.Son teknolojiyle donatılan Abdülhamid Han sondaj gemisinin sınıfında dünyada 5 gemi bulunuyor. Geminin uzunluğu 238, genişliği 42, kule yüksekliği 104 metre, ağırlığı da 68 bin groston. Sondaj için 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek. 200 kişilik mürettebat kapasitesi olan gemi, sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi de taşıyacak. 7'nci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor.YUNANISTAN ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Abdülhamid Han gemisinin paniği zirve yaptı. Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı açıkladığı andan itibaren alarm durumuna geçen Atina yönetimi, geminin bugün açılmasından önce de paniğe kapıldı. Yunanistan basınındaki haberlerde Abdülhamid Han gemisinin rotaları mercek altına alındı. Kathimerini gazetesi, "Türk sondaj gemisinin üç olası rotası" başlıklı haber yayınladı. Gazete en olası senaryo olarak Kıbrıs'ın kuzeyini işaret etti. CNN Greece de benzer senaryolara geniş yer ayırdı. Abdülhamid Han için geri sayımın başladığını belirten CNN Greece Atina ve Lefkoşa'nın tüm adımları takip ettiğini belirtti. DIŞ HABERLERBAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Taşucu Limanı'ndan Abdülhamid Han'ı Doğu Akdeniz'e uğurladıktan sonra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulunacak. Akkuyu'da dördüncü ve son reaktörün temeli geçtiğimiz haftalarda atılmıştı. Tüm tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra santral yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat enerji üretecek. İlk ünitenin 2023'te işletmeye alınması hedefleniyor. Santralin inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor. Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu, İstanbul gibi büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının ise yüzde 90'ını karşılayacak