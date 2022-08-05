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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Abdülhamid Han ilk görevine çıkıyor

Abdülhamid Han ilk görevine çıkıyor
ABDÜLHAMID Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar yapılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Abdülhamid Han gemisinde sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi. Gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Mersin Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.
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Abdülhamid Han ilk görevine çıkıyor
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