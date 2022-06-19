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Giriş Tarihi: 19.6.2022

Abdülhamid Han’a Türkiye Sigortası Güvencesi

Abdülhamid Han’a Türkiye Sigortası Güvencesi
Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncüsü Abdülhamid Han sondaj gemisi de Türkiye Sigorta tarafından güvenceye alındı. Abdülhamid Han sondaj gemisine güvence sunan Türkiye Sigorta'nın düzenlediği poliçe, tekne-makine sigortası teminatlarını içeriyor.
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, enerji alanındaki değerli projelerin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Abdülhamid Han gemisinin gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda ve demirde iken poliçede yazılı risklere karşı güvence altına aldık. Yerli ve milli çözümlerle ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan bir vizyonun son halkası olan bu projede, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
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Abdülhamid Han’a Türkiye Sigortası Güvencesi
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