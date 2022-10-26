ABD’yi kriz endişesi sardı! Senato Fed’e yüklendi: ’Faiz artışları’ nedeniyle uyardı

ABD'de on yılların rekor enflasyonunu baskılamak için Fed olağandışı faiz artırımları yapıyor. Faiz kararlarının ülkede istihdamı ve büyümeyi olumsuz olarak etkilediği verilere yansırken, birçok ekonomist ülkede makro istikrarın bozulabileceği uyarısında bulundu.