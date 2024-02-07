AB’nin deprem desteği taahhüdünün 400 milyon avrosu için imzalar atıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira'nın katılımıyla AB'nin depremler nedeniyle taahhüt ettiği 400 milyon avroluk hibe paketine ilişkin ikili yetkilendirme anlaşmasının imza töreni, Brüksel'de AB Komisyonu binasında yapıldı.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Bozay, "AB'nin taahhüdünün en büyük bölümünü temsil eden, AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye 400 milyon avroyu seferber edecek anlaşmayı imzaladık." dedi.

Türkiye'nin Şubat 2023'te iki yıkıcı depremle, benzeri görülmemiş biçimde sarsıldığını anımsatan Bozay, "Dostlarımızın gösterdiği güçlü dayanışma tesellimiz oldu. AB ve üye ülkeler ilk yardım elini uzatanlar arasındaydı. Deprem sonrasında sağladıkları destek için minnettarız. Avrupalı dostlarımızın depremden etkilenen bölgelerdeki toparlanma çabalarına yardım etme konusundaki dayanışmasından da derinden etkilendik." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Bozay, AB'nin 20 Mart 2023'te Brüksel'de yapılan Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın düzenlenmesinde öncü rolünü takdir ettiklerini belirterek, "Bugün AB'nin konferanstaki 1 milyar avroluk taahhüdünün yerine getirilmesine yönelik önemli bir adımı duyurmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Bozay, sağlanacak destekle yapılacakların detayları hakkında gerekli hazırlık çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

"Konferansta bütün ülkelerin verdiği taahhütlerin önümüzdeki günlerde hayata geçeceğini ümit ettiğimizi ifade etmek isterim." diyen Bozay, yıkımın boyutu göz önüne alındığında bu anlaşmayla serbest bırakılacak miktarın, kapsamlı yeniden inşa çabalarının yalnızca küçük bir kısmını karşılayacağını belirtti.

Bozay, "Tahsis edilen fonlar, depremden etkilenen bölgelerde okul ve hastane inşaatının yanı sıra kültürel miras kapsamındaki yapıların restorasyonu da dahil olmak üzere çeşitli amaçlara yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu üyesi Ferreira'yı çalışmaları yerinde görmesi için Türkiye'ye davet eden Bozay, önceliklerinin bölgedeki koşulları iyileştirecek somut projeler olduğunu vurguladı.

"AB, TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEDİR"

AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira da "Dün, Türkiye merkezli yıkıcı depremlerin birinci yıl dönümüydü. Bölgede şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli afetlerden biri hepimizi şok etti. Avrupa'da kaybedilen canlara ve yıkılan evlere karşı büyük üzüntü duyuldu." dedi.

Bu vesileyle bir kez daha AB Komisyonu adına taziyelerini ifade eden Ferreira, "AB, Türkiye ile dayanışma içindedir ve yardım sağlama sözü vermiştir. Bugün bu taahhüdün kilometre taşlarından birine işaret ediyor." diye konuştu.

Ferreira, AB Dayanışma Fonu'ndan sağlanacak 400 milyon avronun, şimdiye kadar bir aday ülkeye verilen en büyük miktar olduğunu ve Türkiye'nin bu fondan ilk kez destek aldığını belirtti.

"Hasar kabus gibi 65 saniyede gerçekleşti ancak yeniden inşa çalışmaları yıllar sürecek." diyen Ferreira, AB'nin uygulama dönemi boyunca rehberlik ve destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

AB İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN AFETLERLE MÜCADELE İÇİN AYIRDIĞI FON MİKTARINI ARTIRDI

Ferreira, "Üzülerek söylüyorum ki, iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetler artıyor. Bu nedenle AB Komisyonu, Dayanışma Fonu'nun ölçeğinin artırılmasını teklif etti. Geçen hafta bu, AB Konseyi'nde kabul edildi. Bu, nerede olursa olsun artan ihtiyaçlara daha yeterli şekilde yanıt verebileceğimiz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin anlaşmanın önemine ilişkin sorusu üzerine Ferreira, "Avrupa içerisinde kendimize yardımcı olmamız önemli ve aday ülkelere bu konuda elbette özel bir muamele yapılıyor. Dolayısıyla bu dayanışma sembolünün, Türkiye gibi önemli bir ülkeyle karşılıklı güvenin pekiştirilmesine yardımcı olmasını umuyoruz." dedi.

İmza törenine Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve AB Komisyonu yetkilileri katıldı.