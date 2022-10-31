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Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:07

Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

İHA
Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Ankara’nın Mamak ilçesi, Nenek Mahallesi sınırları içerisindeki alanların Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne ait patlatma test alanı yakınında bulunmalarından dolayı can ve mal güvenliği riski teşkil etmeleri nedeniyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bazı taşınmazların Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara ili, Mamak İlçesi, Nenek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanların, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne ait patlatma test alanı yakınında bulunmalarından dolayı can ve mal güvenliği riski teşkil etmeleri nedeniyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kararın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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