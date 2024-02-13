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Giriş Tarihi: 13.2.2024 09:06 Son Güncelleme: 13.2.2024 09:06

Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Mersin, Tunceli ve Hatay'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) Mersin, Tunceli ve Hatay'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Mersin Anamur Alaköprü Sulaması İkmali", Çemişgezek Projesi bünyesindeki "Tunceli Çemişgezek Cevizlidere Barajı" ve "Hatay 63. Şube Müdürlüğü Deprem Sonrası Hizmet Binaları ve Tesisleri Yapımı" gibi projeler kapsamında söz konusu illerdeki bazı taşınmazlar DSİ tarafından acele kamulaştırılacak.

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Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
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