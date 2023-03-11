Acil destek kredisi devreye giriyor! Bakan Varank: Tüm imkanları seferber ettik

PROF. DR. ERDEM CANBAY: TERS GÖÇÜ BAŞLATIP SANAYİYİ AYAĞA KALDIRMAMIZ GEREKİYOR

Bakan Varank'ın beraberindeki ekipte bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ise kentte sanayi bölgelerinde ön inceleme yapacaklarını söyledi.

Böylelikle sanayi bölgelerini en kısa sürede ayağa kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Canbay, "Zira göç başlarsa bu şehirlerimiz hayalet şehre dönüşecekler. Bunu engelleyip ters göçü başlatıp sanayiyi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Sanayi ayağa kalkmazsa istediğimiz kadar konut yapalım, dolduramayacağız bu konutları. Onun için amacımız, büyük ölçekte bakıyoruz, bina bazında incelemiyoruz ama metodolojilerimizi belirleyeceğiz. Çok hızlı şekilde hem organize sanayi hem de küçük sanayi sitelerinin ayağa kaldırılması için adımlarımızı atacağız" ifadelerini kullandı.

Küçük sanayi sitelerindeki ilk izlenimlerini aktaran Canbay, "Küçük sanayi siteleri maalesef iyi yapılmamış. Öğrendiğim onlar da yıllar evvel belirli plana sahiplermiş ama o kadar hızlı büyümüşler ki yıllar içinde ihtiyaç doğrultusunda, gecekonduvari, kontrolsüz büyümüşler. Onun için küçük sanayi sitelerindeki hasar çok daha ağır ve çok daha belirgin" diye konuştu.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır da yer aldı.