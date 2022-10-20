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Giriş Tarihi: 21.10.2022

Açılışta ilk seri üretim araçlar banttan inecek

Açılışta ilk seri üretim araçlar banttan inecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un minimum yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacağını belirterek, "2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak. Vatandaşlarımızın elektrikli, çevreye saygılı yeni nesil araçları daha uygun maliyetlerle alabilmesi için hükümet olarak vergi politikalarında gerekli adımları attık" dedi. A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varank, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını açacağını söyledi. Açılışta ilk seri üretim araçların banttan inmiş olacağına dikkati çeken Varank, TOGG'un kendi segmentindeki diğer araçlardan çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olacağına işaret etti. Varank, "Elektrikli otomobillerde son dönemde ÖTV oranlarını yüzde 10'lara kadar düşürdük. Dolayısıyla vatandaşlarımızın elektrikli, çevreye saygılı yeni nesil araçları daha uygun maliyetlerle alabilmesi için hükümet olarak vergi politikalarında gerekli adımları attık" diye konuştu. Varank, vatandaşların TOGG'a yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
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Açılışta ilk seri üretim araçlar banttan inecek
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