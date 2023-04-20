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Giriş Tarihi: 20.4.2023 08:36 Son Güncelleme: 20.4.2023 08:37

Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı'na 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı yapacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı yapacak
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