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Giriş Tarihi: 28.2.2022

Adalet Bakanlığı’na 12.823 personel alınıyor

Adalet Bakanlığı’na 12.823 personel alınıyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığı'na çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. Adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.
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Adalet Bakanlığı’na 12.823 personel alınıyor
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