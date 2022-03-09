Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin’deki çiftçilere müjde

Arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 oranında azaldığını dile getiren Genel Müdür Yıldız; "Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, modern tarım teknikleri ve tasarruflu sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve sulama kanalına kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Daha az iş gücü ile maliyetler azalır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır" dedi.

4 şehri kapsayan 25 farklı Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Drenaj Projesi geliştirilerek bu projelerin 8'inin tamamlandığını vurgulayan Genel Müdür Yıldız; "Bu projelerin 18'i Adana, 3'ü Hatay, 2'si Mersin ve 2'si ise Osmaniye'de yer alıyor. Bu projeler neticesinde 231 mahallede 2 milyon 495 bin 700 dekar arazideki toplulaştırma çalışmaları tamamlandı, 175 mahalledeki 2 milyon 075 bin 700 dekar alanda ise arazi toplulaştırma çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Adana ve Osmaniye'deki 2 farklı projenin ayrıntılarına da değinen Yıldız; "276 Milyon TL maliyetli, 'Adana Seyhan AT ve TİGH Projesi' ve 'Osmaniye Kadirli AT ve TİGH Projesi' kapsamında; 35 bin 749 işletme sahibi ile mülakat görüşmesi yapılarak parselasyon planları yapıldı. 561 km tarla içi ulaşım yolu çiftçilerimizin hizmetine açıldı. 555 bin 500 dekar arazinin toplulaştırması yapılarak bölge çiftçilerimize fayda sağlandı. Tarımsal ekonomik gelirimizi artırdı" şeklinde konuştu.