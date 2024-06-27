“Adana İnşaat Sektörü Buluşması” ATO’da yapılacak

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve TOBB Türkiye Müteahhitler Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu'nda konuşmacı olarak katılacağı toplantıda inşaat sektörü ile ilgili bilgilendirme ve çözüm yolları ele alınacak.

Yarın gerçekleşecek toplantıda Tahir Tellioğlu "Yükselen inşaat maliyetleri ve konut imarlı altyapısı hazır arsa tedarik sorunu", "Finansmana ulaşım zorluğu ve konut kredi faizlerinin yüksekliği", "Ara eleman yetersizliği" ve "Kamu müteahhitlerinin öngörülemeyen fiyat artışlarından dolayı oluşan sorunlar" hakkında konuşma gerçekleştirecek.

