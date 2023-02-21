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Giriş Tarihi: 21.2.2023 11:07 Son Güncelleme: 21.2.2023 11:08

Adana-Mersin-Adana bölgesel tren seferleri yeniden başladı

TCDD Taşımacılık AŞ, Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerinin seferlerine yeniden başladığını bildirdi.

AA
Adana-Mersin-Adana bölgesel tren seferleri yeniden başladı

TCDD Taşımacılık AŞ şirketinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiye yer verildi:

"Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerimiz seferlerine yeniden başlamıştır. Gün içindeki ilk seferi Adana'dan kalkış 06.45, Mersin'den kalkış ise 07.05 olarak belirlenmiş olan seferlerle ilgili detaylı bilgiye www.tcddtasimacilik.gov.tr kurumsal internet sitemizden ulaşabilirsiniz."

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Adana-Mersin-Adana bölgesel tren seferleri yeniden başladı
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