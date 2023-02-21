Adana-Mersin-Adana bölgesel tren seferleri yeniden başladı

TCDD Taşımacılık AŞ şirketinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiye yer verildi:

"Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerimiz seferlerine yeniden başlamıştır. Gün içindeki ilk seferi Adana'dan kalkış 06.45, Mersin'den kalkış ise 07.05 olarak belirlenmiş olan seferlerle ilgili detaylı bilgiye www.tcddtasimacilik.gov.tr kurumsal internet sitemizden ulaşabilirsiniz."