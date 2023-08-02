Adana’da 21 bin 21 deprem konutu yükseliyor

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizden Adana'da, konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz. Adana'mıza; 18 bin 583 konut, 2 bin 438 köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 ev inşa edeceğiz. 3 bin 191 konutumuzun yapımı devam ediyor" ifadelerini kullandı.