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Giriş Tarihi: 2.8.2023 10:58

Adana'da 21 bin 21 deprem konutu yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde Adana’da yıkılan ve ağır hasar alan konutların yerine 18 bin 583 konut ve 2 bin 438 köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 kalıcı konut inşa edileceğini bildirdi.

İHA
Adana’da 21 bin 21 deprem konutu yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan ve ağır hasar alan binaların yerine başlattığı kalıcı konutların inşaatı yükseliyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizden Adana'da, konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz. Adana'mıza; 18 bin 583 konut, 2 bin 438 köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 ev inşa edeceğiz. 3 bin 191 konutumuzun yapımı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Adana'da 21 bin 21 deprem konutu yükseliyor
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