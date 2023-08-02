Adana’da 21 bin 21 deprem konutu yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan ve ağır hasar alan binaların yerine başlattığı kalıcı konutların inşaatı yükseliyor.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizden Adana'da, konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz. Adana'mıza; 18 bin 583 konut, 2 bin 438 köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 ev inşa edeceğiz. 3 bin 191 konutumuzun yapımı devam ediyor" ifadelerini kullandı.
6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizden Adana'da, konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) August 2, 2023
Adana'mıza;
📌 18 bin 583 konut,
📌 2 bin 438 köy evi olmak üzere,
toplamda 2⃣1⃣ bin 2⃣1⃣ ev inşa edeceğiz.
📌 3 bin 191 konutumuzun yapımı devam ediyor. pic.twitter.com/LuZaWPuoM1