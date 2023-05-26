Adana’da deprem konutlarının yıl sonunda teslimi planlanıyor

"DİĞER KONUTLARIN İHALELERİ YAPILDI"

Vali Süleyman Elban, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen diğer şehirlerde olduğu gibi Adana'da da afet konutlarının yapımına başlandığını söyledi.

Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerinde konutların inşasının sürdüğünü aktaran Elban, şöyle konuştu:

"Şu an planlanan 3 bin 200 konuttan 1682'sinin inşaatı devam ediyor. Bunlar üç merkezde, Şambayadı Mahallesi, Buruk Mahallesi ve Ceyhan ilçesinde devam ediyor. 3 bin 200'e tamamlanacak olan diğer konutların ihaleleri yapıldı. Hazırlıkları devam ediyor. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde onların da yapımına başlanacak. Bu yıl sonu itibarıyla 3 bin 200 konutun teslimi planlanıyor. İnşallah vatandaşımız kış tam başlamadan yeni evlerine girerler diye planlıyoruz."

Elban, konutların TOKİ aracılığıyla yapıldığını vurgulayarak, "TOKİ, bu 11 ildeki depremde hiç hasar görmeyen tünel kalıp binalarıyla aynı projede ve güvenlikte bunları yapıyor. İnşallah mağdur olan vatandaşlarımıza, hak sahiplerine de bu yıl sonu itibarıyla teslim edilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.