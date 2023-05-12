Adana’da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükseliyor, ilk teslim Aralık’ta





"BİLİM VE FEN KURALLARINA UYGUN"

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, "30 blok 581 konuttan oluşan proje hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza söz verdiğinden daha hızlı bir şekilde biz konutları bitireceğiz. Bilim ve fen kurallarına uygun bir şekilde konutların yükselişi sürüyor" diye konuştu.



"VATANDAŞLARIMIZ BURADA DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAYACAK"

Deprem konutlarında oturacak vatandaşların konforlarının da düşünüldüğünden bahseden Karslıoğlu, "TOKİ konutlarımız çevre ile özdeşleşmiş vaziyettedir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şambayadı Mahallesi'nde de konutlar yeşillikler içerisinde. Vatandaşlarımız burada doğayla iç içe yaşayacak. Burada proje müdürümüzden işçimize kadar 7 gün 24 saat esasına uygun olarak çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Karslıoğlu, ilk konut tesliminin Aralık ayında olacağını söyledi.