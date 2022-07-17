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Giriş Tarihi: 17.7.2022 17:04

Adana'da domatesin kilosu 2 liraya düştü

İHA
Adana’da domatesin kilosu 2 liraya düştü

Adana'da tarla mahsullerinin bollaşmasıyla sebze fiyatları da düşmeye başladı. Domatesin kilosu 2 liraya, salatalık ise 4 liraya kadar düştü.

Verimli topraklarıyla Türkiye'nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana'da örtü altı üretimin ardından bol miktarda çıkan tarla mahsulleri tüketiciyle buluşuyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla halin kapalı olmasına rağmen pazardaki sebze fiyatlarının düşmesi vatandaşı da pazarcıyı da memnun etti. Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kurulan pazarda domatesin kilosu 2 liraya kadar düştü. Domatesin kilosu kalitesine göre 2-8 lira arasında değişiyor. Kilosu düşen salatalık 4, patlıcan 5 liradan satılıyor. Kavunun tanesi ise 5 liradan alıcı buluyor. En düşük fiyatlardan biri ise demeti 2 TL ile maydanoz oldu.

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Adana'da domatesin kilosu 2 liraya düştü
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