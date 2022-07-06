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Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:43 Son Güncelleme: 6.7.2022 11:50

Adana’da yılın ilk 6 ayında 162 ülkeye ihracat yapıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da yılın ilk 6 ayında 162 ülkeye ihracat yapıldı

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın ihracatının 2022 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8 artarak 286 milyon 424 bin dolar ile tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştığını söyledi. Kıvanç, 2022 Ocak-Haziran dönemi ihracatının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 artış ile 1 milyar 516 milyon 61 bin dolar olarak rekor kırdığını ve 162 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Adana'nın yıl sonu ihracat hedefinin 3,5 milyar dolar olduğunu vurgulayan Başkan Kıvanç, "Adana olarak Türkiye'nin ihracatından alacağımız payı her geçen gün artırmanın gayretindeyiz. Bu ihracat rakamlarını kentimizdeki yeni yatırım alanları ile birlikte daha üst seviyelere taşıyacağız. Mevcut potansiyele ek olarak devam eden projelerin tamamlanması ile birlikte Adana'mız, ülkemizin sanayi üretimi ve ihracat hedeflerine en çok katkı yapan illerin başında gelecektir. İhracat rakamlarımızın sürekli olarak yukarı yönlü bir ivme yakalaması bunun en büyük göstergesidir" dedi.

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Adana’da yılın ilk 6 ayında 162 ülkeye ihracat yapıldı
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