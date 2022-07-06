Adana’da yılın ilk 6 ayında 162 ülkeye ihracat yapıldı

Adana'nın yıl sonu ihracat hedefinin 3,5 milyar dolar olduğunu vurgulayan Başkan Kıvanç, "Adana olarak Türkiye'nin ihracatından alacağımız payı her geçen gün artırmanın gayretindeyiz. Bu ihracat rakamlarını kentimizdeki yeni yatırım alanları ile birlikte daha üst seviyelere taşıyacağız. Mevcut potansiyele ek olarak devam eden projelerin tamamlanması ile birlikte Adana'mız, ülkemizin sanayi üretimi ve ihracat hedeflerine en çok katkı yapan illerin başında gelecektir. İhracat rakamlarımızın sürekli olarak yukarı yönlü bir ivme yakalaması bunun en büyük göstergesidir" dedi.