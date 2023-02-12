Adana’daki 255 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen depremzedeler ile gönüllü kurtarma ekipleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

255 kişilik grubu taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Adana'dan kalkarak saat 09.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Vatandaşlar burada hazırda bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri adreslere götürüldü.