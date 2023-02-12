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Giriş Tarihi: 12.2.2023 10:00

Adana’daki 255 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde evleri yıkılan ve aralarında gönüllü kurtarma ekibinin de bulunduğu 255 kişilik grup Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi. Vatandaşlar burada bekleyen yine Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait otobüslerle gidecekleri yerlere götürüldü.

İHA
Adana’daki 255 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen depremzedeler ile gönüllü kurtarma ekipleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

255 kişilik grubu taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Adana'dan kalkarak saat 09.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Vatandaşlar burada hazırda bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri adreslere götürüldü.

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Adana’daki 255 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul’a getirildi
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