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Giriş Tarihi: 10.2.2023 10:06

Adana’dan 450 jeneratör helikopterlerle Hatay’a götürüldü

Adana Havalimanı’na 450 jeneratör, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterlerle Hatay’daki depremzedelere götürüldü.

DHA
Adana’dan 450 jeneratör helikopterlerle Hatay’a götürüldü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan iki depremin ardından 10 ilde çok sayıda bina yıkılırken binlerce kişi enkaz altında kaldı. O günden itibaren deprem bölgelerine yardım çalışmaları başladı.

450 JENERATÖR GETİRİLDİ

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Adana Havalimanı'na 450 jeneratör getirildi. Jeneratörler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikoptere yerleştirildi. Ekipler, gün içinde defalarca sorti yaparak jeneratörleri Hatay'a ulaştırdı. Burada jandarma ekipleri tarafından teslim alınan jeneratörler, daha sonra Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması yapan ve evlerine giremeyen depremzedelere götürüldü.

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Adana’dan 450 jeneratör helikopterlerle Hatay’a götürüldü
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