Adana’nın ihracatı 1 milyar dolara ulaştı! Adana’nın ihracatında ilk 4 ayda tekstil sektörü lider

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2024 yılı Nisan ayı ihracat verilerini değerlendiren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Nisan 2024 Türkiye geneli ihracat incelendiğinde, Adana'nın yüzde 1,46 pay ile 12'nci sırada yer aldığı görülmekte. 2024 yılının ilk 4 ayında ise Adana'nın Türkiye'nin toplam ihracatına sağladığı katkı yüzde 1,39 olmuştur" diye konuştu.

2024 yılının ilk 4 ayında Adana'dan yapılan ihracatta tekstil ve hammaddeleri 168 milyon 678 bin dolar ile ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç," Bu sektörü 165 milyon 842 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 135 milyon 656 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri izledi. Nisan 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapılan ilk üç sektör sırası ile 40 milyon 477 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 36 milyon 64 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 33 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi oldu" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ihracatından alacakları payı artırmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Kıvanç şunları kaydetti: "2024 yılı itibariyle, Türkiye'nin endüstrisinin ilk soluğunu aldığı, tarımın ve sanayinin öncüsü Adana'nın önemi giderek artacak. Yaşanan artış sevindirici ama yeterli bulmuyoruz. Adana, yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesiyle ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sağlayan lider şehirlerden biri konumunda. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ihracatımız katlanarak artmaya devam edecek. Adanalı sanayicilerimizi, gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ve bölge ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyorum"