ADASO Başkanı Kıvanç: 5 ayda Adana ihracatı yüzde 7,1 arttı

Mayıs 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 45 milyon 102 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri olduğunu kaydeden Başkan Kıvanç, bu sektörü 44 milyon 81 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 34 milyon 969 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin takip ettiğini açıkladı. 2024 yılının ilk 5 ayında ise tekstil ve hammaddeleri 212 milyon 573 bin dolar ile ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, "Bu sektörü 210 milyon 942 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 170 milyon 625 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti" dedi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE IRAK

Mayıs ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin sırasıyla; 19 milyon 848 bin dolar ile Irak, 16 milyon 756 bin dolar ile Hollanda ve 15 milyon 187 bin dolar ile Almanya olduğunu vurgulayan Kıvanç, "2024 yılının ilk 5 ayında Adana'dan yapılan ihracatta ise Irak'ın 116 milyon 349 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. Irak'ı 84 milyon 739 bin dolar ile ABD ve 81 milyon 88 bin dolar ile Hollanda'nın takip etti." diye konuştu.

ADANA'NIN ÖNEMİ GİDEREK ARTIYOR

Türkiye'nin ihracatındaki paylarını artırma hedefinde kararlı olduklarını ifade eden Kıvanç, "2024 yılı itibariyle, Adana'nın önemi giderek artıyor. Yaşanan artış bizi mutlu ediyor, ancak yeterli bulmuyoruz. Adana, yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesiyle ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sağlayan lider şehirlerden biri olmaya devam edecek. Gelecek dönemlerde ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.