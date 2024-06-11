Adıyaman İndere’de 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki inşa ve ihya faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini, depremden etkilenen 11 şehirde 451 bin 297 bağımsız bölümün yapımını sürdürdüklerini belirtti.

Depremin birinci yılında 76 bin 624 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini, sene sonuna kadar bu sayının 200 bin olacağını bildiren Özhaseki, 2025'in sonuna doğru ise tüm afet konutlarını ve iş yerlerini tamamlayacaklarını aktardı.

Özhaseki, depremden etkilenen tüm illerde olduğu gibi Adıyaman'da da gayretle çalıştıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin en büyük şantiyesini Adıyaman İndere'de kurduk. En büyük şantiyemizde, Emlak Konut eliyle afet konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz. İndere'de 850 bloktan oluşan 16 bin 433 konutumuzun yapımını sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.