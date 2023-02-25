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Giriş Tarihi: 25.2.2023 15:35

Adıyaman Sanayi Sitesi'nde kepenkler açıldı... "Şehri terk eden esnafımızın dönmesini istiyoruz"

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Adıyaman'da esnaf yavaş yavaş dükkanlarını açmaya başladı. 600 işletmenin yer aldığı Küçük Sanayi Sitesi'nde kepenklerini açan esnaf, "Özellikle dışarı giden esnafımızın bir an önce memleketlerine dönmelerini istiyoruz" dedi.

DHA
Adıyaman Sanayi Sitesi’nde kepenkler açıldı... Şehri terk eden esnafımızın dönmesini istiyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da, 600 işletme kapasiteli Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf, dükkanlarını açtı.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi Başkan Yardımcısı Mahmut Sinan Görücü, depremden dolayı sitedeki birçok iş yerinin hasar gördüğünü ancak hayatın devam ettiğini ve bir an önce işbaşı yapmak durumunda olduklarını söyledi.

Az hasarlı iş yerlerinde kepenklerin açılarak faaliyete başlandığını anlatan Görücü, "Sanayi sitemiz yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Vatandaşlarımız araçlarının küçük arızalarını gidermeye çalışıyorlar. Büyük araçlarımızın tamirini yapamıyoruz.

Yine de vatandaşlarımızın araçlarındaki sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Esnafımızın yüzde 70'i hizmet vermekte, özellikle dışarı giden esnafımızın bir an önce memleketlerine dönmelerini istiyoruz" diye konuştu.

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Adıyaman Sanayi Sitesi'nde kepenkler açıldı... "Şehri terk eden esnafımızın dönmesini istiyoruz"
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