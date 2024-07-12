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Giriş Tarihi: 13.7.2024

Adıyaman’da deprem konutlarının yarısı yılsonunda teslim edilecek

Adıyaman’da deprem konutlarının yarısı yılsonunda teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da Valilik Konferans Salonu'nda koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerde devletin tüm imkânlarıyla afetzedelerin yanında olduğunu ifade etti. 21'inci yüzyılın en büyük konut dönüşümünün yapıldığını aktaran Kurum, "Adıyaman'da 41 bin hak sahibi depremzede vatandaşımız var, 20 bin konutu inşallah yıl sonuna kadar teslim ederiz. 2025 yılında evine girmeyen afetzede vatandaşımız, Adıyamanlı kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Konut teslimlerine başladık, inşallah teslimlere yıl sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Adıyaman’da deprem konutlarının yarısı yılsonunda teslim edilecek
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