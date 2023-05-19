Adıyaman’da geçici iş yerleri teslim edildi

11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında çalışmalar hızla devam ediyor. Köy evlerinin bir kısmı teslim edilirken kalıcı konutların da kabası bitmek üzere. Deprem bölgesindeki şehirlerde ticaretin durmaması için de çalışmalara ara verilmeden sürüyor. Bu kapsamda Adıyaman'da geçici iş yerlerinin inşası tamamlanıp esnaflara teslim edildi.