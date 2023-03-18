Adıyaman’da hedef günde 100 enkaz kaldırmak

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları gece de devam edecek. Kentte görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şunları kaydetti: "Günde 62 enkaz kaldırıyoruz, hedefimiz 100 enkazı tamamen alıp şehirden kaldırmak. Eğer günlük 100 enkazı kaldırabilirsek, şehrin 10 günde bambaşka hale geldiğini göreceksiniz "280 kamyonla mücadelede veriyoruz. 112 ekskavatör var. Kamyon sayısını 450'ye çıkarıyoruz. Her enkazın başında kaymakamlarımız, mülki idare amirlerimiz var. Gece de çalışmalara devam edilecek. Büyük mücadele var. Bu şehri çok erken ayağa kaldırmak zorundayız."