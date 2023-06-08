Adıyaman’da ihalesi yapılan 16 bin 200 konutun inşası sürüyor

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İndere köyü yakınlarında zemin etüt çalışmalarının ardından kalıcı konutların temeli atıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmaların hummalı şekilde sürdüğünü söyledi.

Kalıcı konutların yapıldığı zeminin depreme dayanıklı olduğunu vurgulayan Kılınç, şöyle konuştu:

"Firmalarımız çok hızlı şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. 24 binin üzerinde konut 3+1 ve 105 metrekare olmak üzere yapılacak. Şu ana kadar 16 bin 200 konutun ihalesi yapıldı. Bir an önce tabii vatandaşlarımızın mağduriyetini giderme noktasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.

Burası hakikaten hem depreme dayanıklılık hem de iklim noktasında stratejik bir konumda. Çünkü şehir sıcak bir iklime sahip. Buralar biraz daha serin ve manzara olarak da çok güzel bir manzarası var."

TESLİM SÜRESİNE UYULACAK

Konutların 360 ila 450 günde tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Kılınç, "İnşallah çok olağanüstü bir şey olmazsa da bu süre zarfına uyulacak gibi duruyor" dedi.

İlde konteyner kentlerin kurulumunun sürdüğünü, yerleştirmelerin yapıldığını dile getiren Kılınç, "Sadece kiracılar noktasında şu an bir çalışma var. İnşallah kiracılar da mağdur edilmeyecek şekilde onlara da konteyner tahsis edilir" ifadelerini kullandı.