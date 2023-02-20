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Giriş Tarihi: 20.2.2023 16:04

Adıyaman’da konut yapılması planlanan alanda ön etüt çalışması yapılıyor

Adıyaman’da yaklaşık 30 bin konutun yapılması için planlanan 5 milyon kilometrekare alanda ön etüt çalışması yapılıyor.

İHA
Adıyaman’da konut yapılması planlanan alanda ön etüt çalışması yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar alan Adıyaman'da yeni kurulacak kent için çalışmalar başladı. Şehrin ovadan dağlık alana doğru taşınacağı Karadağ'ın kuzeyindeki İndere (Zey) bölgesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ön etüt çalışması olarak yerleşim uygunluk çalışması yapılıyor.

Yaklaşık 5 milyon kilometrekare alanda düşünülen 30 bin konut için alanın farklı noktalarında zeminden örnekler alınıyor. Yapılan bu çalışma sonrasında zeminin uygunluk durumu rapor edilecek ve daha sonra kesin etüt çalışması yapılacak. Zemini tamamen kaya olan Karadağ'ın İndere Mevkiinde Emlak Konut tarafından çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zeminin uygunluk raporu çıkınca buraya konut yapılması için harekete geçecek.

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Adıyaman’da konut yapılması planlanan alanda ön etüt çalışması yapılıyor
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