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Giriş Tarihi: 22.5.2023 14:17

Adıyaman'daki prefabrik konutlarda son aşamaya gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da, prefabrik evlerin yapımında son aşamaya gelindi.

AA
Adıyaman’daki prefabrik konutlarda son aşamaya gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle Vartana Mahallesi'nde 325 dönüm alanda prefabrik konut yapılıyor.

Spor alanlarından kültür komplekslerine kadar birçok ayrıntı ve sosyal alanın planlandığı "prefabrik kentte" 2 bin 550 prefabrik yapıda yaklaşık 12 bin depremzedenin barınması hedefleniyor.

Çalışmaların yaklaşık yüzde 90'ının tamamlandığı yaşam alanında, çocuk oyun alanları ve okul gibi sosyal donatılar da yer alıyor.

Geçici yaşam merkezinde tamamlanan prefabrik evlere depremzedeler yerleştiriliyor.

Kısa süre sonra resmi açılışının yapılması beklenen yaşam alanı, AA ekiplerince hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.

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Adıyaman'daki prefabrik konutlarda son aşamaya gelindi
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