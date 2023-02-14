AFAD deprem açıklaması! Sayılarla bilgisi verildi

AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler hakkında bir basın açıklaması yaptı. AFAD'ın yayınladığı metinde, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen iki depremin ardından 3.170 artçı depremin yaşandığı bilgisi aktarıldı. Depremden etkilenen 10 ilde 31.974 vatandaşın vefat ettiği, 195.962 afetzedenin de bölgeden tahliye edildiği bilgisi verildi.
DEPREMLERİN ARDINDAN 3.170 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD'ın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 3.170 artçı deprem meydana gelmiştir.
249.089 PERSONEL ARAMA - KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 35.249 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 9.456'dır.
Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 249.089'dur.
12 BİN 235 MAKİNE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.235 araç sevk edilmiştir.
Afet bölgelerine 40'ın üzerinde Vali, 158 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.
170 HELİKOPTER VE 76 UÇAKLA TOPLAM TOPLAM 4.214 SORTİ YAPILDI
Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla toplam toplam 4.214 sorti yapılmıştır.
26 GEMİ GÖREVLENDİRİLDİ
Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirilmiştir.
AFET BARINMA GRUBU
Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ve uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 227.762 Çadır, 48.271 Konteyner ve 2.607.390 battaniye sevk edilmiştir.
AFET BESLENME GRUBU
Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 330 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.
Afet bölgesinde 20.860.140 sıcak yemek, 4.468.325 çorba, 15.488.606 su, 21.983.609 ekmek, 10.256.637 ikramlık malzeme, 2.007.607 içecek dağıtımı yapılmıştır.
AFET PSİKOSOSYAL DESTEK GRUBU
4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 3.682 personel ve 993 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 221.651, deprem bölgesi dışında 34.954 olmak üzere toplam 256.605 kişiye psikososyal destek verilmiştir.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."