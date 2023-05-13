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Giriş Tarihi: 13.5.2023 14:08

AFAD depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremzedeler için 11 ilde toplam 117 tahliye ve başvuru noktası belirledi.

AA
AFAD depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirledi

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetlerin yaşandığı bölgeden ayrılan ve yakın zamanda tekrar bölgeye giden depremzedelere ulaşım konusunda destek sağlandığı belirtilerek, "Depremzede vatandaşlarımız için 117 noktada tahliye ve müracaat noktası belirlenmiş olup, ilan edilen tahliye ve müracaat noktalarına başvurmaları halinde dönüş ve ulaşım noktasında her türlü imkan ve kolaylık sunulacak." bilgisi verildi.

Açıklamada, Şanlıurfa'da 14, Elazığ'da 11, Gaziantep'te 3, Diyarbakır'da 2, Kilis'te 5, Malatya'da 3, Osmaniye'de 7, Adıyaman'da 11, Adana'da 17, Hatay'da 29 ve Kahramanmaraş'ta 15 yerin, tahliye ve başvuru noktası olarak belirlendiği duyuruldu.

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AFAD depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirledi
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