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Giriş Tarihi: 6.2.2023 16:19

AFAD depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afetzedelere yardım etmek isteyenler için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu.

AA
AFAD depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara destek vermek isteyenlerden yoğun şekilde yardımda bulunma talebi geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destekte bulunmak isteyenlerin "DEPREM" yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 lira bağışta yapabileceği kaydedildi.

Afetzedeler için banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı.

Bağış hesaplarına, AFAD'ın, "https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2" internet sitesinden de ulaşılabilecek.

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AFAD depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı
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