Afet bölgelerindeki enerji bağlantısına hızlı çözüm

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından afet bölgelerinde elektrik bağlantı taleplerinin hızlı karşılanabilmesi için önlemler alındı. Konuya ilişkin EPDK Kurul kararı yayımlandı. Düzenleme, olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen bölgelerde bulunan kullanıcıların geçici süreli elektrik enerjisi bağlantı taleplerinin ivedilikle karşılanarak mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin usul ve esasları belirledi. Afetten etkilenen kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere, ilgili bölgelerdeki kullanıcıların elektrik bağlantı talepleri, görevli elektrik dağıtım şirketine yapılacak başvurular ile karşılanabilecek. Başvuruların, afet tarihinden başlamak üzere en geç afet kararlarındaki sürenin sona erme tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde, güç bilgisi yer alacak şekilde yapılacak.

BAĞLANTI BEDELİ ALINMAYACAK

Afetten etkilenenler için kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan konteyner kent ve çadır kent gibi geçici yerleşim alanlarının elektrik bağlantı taleplerinin karşılanması amacıyla gerekli dağıtım altyapısının dağıtım şirketi tarafından sağlanacak ve bu işlem için bağlantı bedeli alınmayacak. Afet bölgesinde, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumuna yönelik olarak elektronik haberleşme cihaz ve altyapıları için işletmeciler tarafından yapılan elektrik bağlantı taleplerinin karşılanmasına öncelik verilecek.

ELEKTRİK ŞİRKETLERİNDEN DEPREM YATIRIMI

DEPREMİN yaşandığı dönemde elektriklerin kesilmesi nedeniyle eleştirilen dağıtım şirketleri kesintisiz arz için harekete geçti. Toroslar Elektrik Dağıtım (Toroslar EDAŞ) Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı, depremlerden sonra Hatay'a 4.7 milyar TL yatırım yaptıklarını kaydetti. Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki tüketicilere enerji arzı sağlayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Genel Müdürü Mehmet İlbasan, depremler sonrası bölgeye yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan ise kamu ve özel sektörün yatırımlarını artırdığını kaydetti.