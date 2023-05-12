Afet bölgesi ilan edilen 17 il için yeni başvuru dönemi başlıyor

TESCİLLİ YAPILARA DESTEK SAĞLANACAK'

Kahramanmaraş depreminde zarar gören tescilli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve ihyası için gerekli desteğin bakanlıklarınca sağlanabilmesi amacıyla mevzuat değişikliği yapıldığını anlatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Proje yardımı kapsamında rölöve, restitüsyon, restorasyon gerekli durumlarda rekonstrüksiyon mühendislik projeleri ile zemin etüdü için yardım sağlanacak. Uygulama yardımı kapsamında da koruma bölge kurullarınca uygun görülen projeler kapsamındaki tüm uygulama yardım taleplerinin yanı sıra gerek görülmesi halinde rekonstrüksiyon taleplerine de yardım sağlanacak. Ayrıca proje yardımı üst limit miktarı yardımı da 5 katına, uygulama 10 katına çıkarılmış oldu. Bugün itibarıyla AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilmiş 17 ilimiz ve Sivas'ın Gürün ilçesi için yeni bir başvuru dönemini başlatıyoruz. Bu illerimiz Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde ve Tunceli. Başvuru süreci ile ilgili gerekli detaylar Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerimiz tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Yapıların sahiplerinden herhangi birinin başvurusu değerlendirme için yeterli olacak. Başvuru için gerekli belgeleri en geç 15 Haziran 2023 Perşembe gününe kadar teslim edilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar yetişmeyen başvurular için de ileri dönemde yeni başvuru programları açıklanacak. Afet bölgesinde deprem nedeniyle zarar görmüş tescilli yapılara proje yardım taleplerinin hepsi Bakanlığımızca değerlendirilecektir ve tamamına yardım yapılması planlanacaktır."

Bakan Ersoy, toplantının ardından konteyner kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu.