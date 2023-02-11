Afet bölgesinde 8 kurum havada köprü kurdu

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 8 devlet kurumu 1085 hava görevi ile 3642 sorti ile havada köprü kurdu.
AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinde kurulan hava köprüsü ile; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki toplam 1085 hava görevi ile 3642 sorti yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
Afet bölgesinde kurulan hava köprüsü ile;@EmniyetGM@jandarma@sahilguvkom— AFAD (@AFADBaskanlik) February 11, 2023
Türk Hava Kuvvetleri
Türk Kara Kuvvetleri
Türk Deniz Kuvvetleri@OGMgovtr @saglikbakanligi
bünyesindeki toplam 1️⃣.0️⃣8️⃣5️⃣ hava görevi ile 3️⃣.6️⃣4️⃣2️⃣ sorti yapılmıştır.