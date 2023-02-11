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Giriş Tarihi: 11.2.2023 15:59

Afet bölgesinde 8 kurum havada köprü kurdu

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı toplam 1085 hava görevi ile 3642 sorti yaptı.

Afet bölgesinde 8 kurum havada köprü kurdu

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 8 devlet kurumu 1085 hava görevi ile 3642 sorti ile havada köprü kurdu.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinde kurulan hava köprüsü ile; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki toplam 1085 hava görevi ile 3642 sorti yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Afet bölgesinde 8 kurum havada köprü kurdu
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