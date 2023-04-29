Afet konutları hızla tamamlanıyor

KURBAN BAYRAMI'NA KADAR 17 BLOKTA KABA İNŞAAT BİTECEK

Ulusoy, ilçenin birçok yerinde TOKİ konutlarının yapıldığını belirtti.

Yapımı devam eden projelerin de kısa süre içinde tamamlanacağını anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'na kadar 17 bloğun kaba inşaatı, çatı ve duvarı bitmiş olacak. Diğer işler ise hızla devam edecek. Bir aksilik çıkmazsa ekim ayı gibi projemiz tamamlanır. Yapılan binalar çok güvenli. Tünel kalıp tekniği kullanılması binaları daha sağlam hale getiriyor ve vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla barınabilir. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın."