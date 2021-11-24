Afet nerede devlet orada

Toplu Konut İdaresi
(TOKİ) Başkanlığı tarafından ülkenin dört bir yanında meydana gelen sel, deprem, yangın gibi afetler sonrasında yaralar hızla sarılmaya devam ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmir
'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar da yarın törenle hak sahiplerine teslim edilecek.
5 MİLYON EV SAHİBİ OLDU
2003'ten bugüne kadar toplamda 1.1 milyon konutun üretim sürecini başlatan TOKİ, yaptığı çalışmalarla yaklaşık 5 milyon vatandaşı yuva sahibi yaptı. Projelerde özellikle yatay mimariye uygun, yerel dokuyu gözeten ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesini sağlayacak konut tasarımlarına ağırlık veriliyor. Son 2.5 yılda yatırım bedeli güncel rakamla yaklaşık 101 milyarlık liralık 200 bin sosyal konutun ve 9 bin 280 sosyal donatının ihalesini gerçekleştiren TOKİ, 130 bin konutun da satışını sağladı. Bu konutların tamamı sosyal konut olup, yatay mimariye uygun olarak inşa edildi.
Başkan Erdoğan tarafından başlatılan 50 ve 100 bin sosyal konut projelerinin inşatları hızla devam ederken, bir taraftan da bitenlerin teslimlerine başlandı. Bu yıl içinde 68 bin 298 konutun ihalesi gerçekleştirilirken, yılsonuna kadar da yaklaşık 17 bin konutun ihalesi yapılacak. Bu yılın ilk 10 ayında 51 bin 752 konutun ise satışı yapıldı. Türkiye
'de birinci el konut satışında TOKİ'nin payı 2017 yılında yüzde 7.5, iken bu rakam 2021 yılında yüzde 17.8'e yükseldi. Elâzığ'a 23 bin 677 konut, 2 bin 515 köy evi, 302 ahır, Malatya
'ya 6 bin 287 konut, bin 555 köy evi 705 ahır, İzmir'e 5 bin 127 konut, 259 işyeri, Giresun
'a 619 konut, Rize
'ye 364 konut 50 köy evi, 10 işyeri, Kastamonu
Sinop ve Bartın'a bin 122 konut, Antalya'ya bin 305 konut, 600 ahır, Muğla'ya 110 konut, 130 ahır olmak üzere toplamda 38 bin 730 konut, 4 bin 120 köy evi, 269 işyeri, 25 okul, 18 cami, 2 yurt pansiyon, bin 737 ahır yapılıyor. Elazığ
ve Malatya'da konutların büyük bir kısmı teslim edilirken yılsonuna kadar tamamı bitirilmiş olacak. Türkiye'de ayrıca acilen 1.5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor.