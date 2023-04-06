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Giriş Tarihi: 7.4.2023

Afet tedbirleri için dev toplantı bugün yapılıyor

Afet tedbirleri için dev toplantı bugün yapılıyor
Türkiye'de şehirlerin afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin üçüncü toplantısı, bugün İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek toplantıya başkanlık edecek olan Bakan Kurum, her türlü afete yönelik alınan tedbirlerin bilimin ışığında ve bilim insanlarının önderliğinde alındığını belirtti. Kriz yönetim planını bilim insanlarıyla hazırladıklarını bildiren Kurum, "Ulusal Risk Kalkanı Modeli tüm bu yönleriyle, büyük ülke Türkiye'ye yakışan, 360 derece düşünülmüş, halkımıza güven verecek dev bir projedir. Kurul üyelerimiz deprem bölgesinde saha incelemesi yaptı. Yapacağımız toplantıyla izlenimlerini, yapacaklarımızı konuşacağız" diye konuştu.
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Afet tedbirleri için dev toplantı bugün yapılıyor
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