Afetlere karşı mobil GES

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetlere hazırlıklı olmak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Bu kapsamda, Türkiye Elektromekanik Sanayi'nin (TEMSAN) Ar-Ge'si doğal afet ve acil durumlarda kritik rol oynayacak MOBİTEM adlı mobil güneş enerji santrali geliştirdi. Konteynerin içine ve üstüne yerleştirilen sistem, deprem, sel gibi doğal afetlerde kolay ve hızlı bir şekilde kurulabiliyor. Depolama kapasitesi de bulunan MOBİTEM, 60 konteynerin bir günlük elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Böylece MOBİTEM, doğal afetlerin hemen ardından en kritik saatlerde bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla sessiz, temiz ve kesintisiz enerji imkanı sunuyor. MOBİTEM, güneş panelleri, enerji depolama sistemi ve inverter olmak üzere 3 ana bileşenden oluşuyor. Tamamı yerli güneş panelleri ile donatılan MOBİTEM, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkati çekiyor.MOBİTEM'in toplamda 15 kilovatlık elektrik üretim kapasitesi var. Enerji depolama kapasitesi de 57.5 kilovatsaat. Yaz aylarında ortalama 9, kış aylarında ise 6 saat kesintisiz elektrik üretebiliyor. Mevcut depolama hacmiyle, enerji üretimi yapmadan yaklaşık 4 saat kesintisiz tam kapasite elektrik verebiliyor. Güneş enerjisiyle şarj olmadan sadece akülerle 9 gün boyunca bir evin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Güneşten şarj olduğu zamanlarda ise bu süre artıyor.Dünyanın alanında önde gelen etkinliği olan ve 33 kategoride uluslararası mimarlık projelerinin yarıştığı 17. Dünya Mimarlık Festivali'nde (WAF) Kalyon Karapınar GES SCADA binası kısa listeye kaldı. 6-8 Kasım 2024 tarihleri arasında Singapur'daki Marina Bay Sands'de kazanan projeler ilan edilecek. WAF'ın finalistleri arasında Zaha Hadid Architects, WOHA, Renzo Piano Building Workshop, MVRDV, Tadao Ando Architect&Associates, Kohn Pederson Fox ve Nikken Sekkei gibi dünyanın önde gelen mimarları ve birçok yeni mimar yer alıyor. Bina, peyzaj, konut, ulaşım ve restorasyon alanında enerji, ulaşım, bilim gibi 33 kategoride projelerin ödüllendirileceği WAF'da, Kalyon Karapınar GES SCADA üretim enerjisi ve lojistik kategorisinde dünyanın farklı ülkelerinden ilham verici 10 mimari konsept arasında yer aldı."Yılın Binası" unvanı kazanmak için yarışacak olan Kalyon Karapınar GES, dünyanın sayılı, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor. 20 milyon metrekarelik bir alanda konumlanan GES, tek başına yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılarken, 1.7 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu da önlüyor. Mart 2023'te tam kapasite hizmet vermeye başlayan GES, 3.5 milyon güneş panelinden ve bir yönetim merkezi binasından oluşuyor. Güneş panellerinin bağlı olduğu SCADA, mevcut güneş panellerinden 40 metre uzakta ve aynı yönde, panellere gölge düşürmeyecek bir alanda konumlanıyor. SCADA binası hem sembol bir mimari hem de pek çok işlevi bir araya getiren bir yapı.