Afrika, GÜNSEL için elverişli bir pazar

GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün'den seri üretim çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alan Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, seri üretim sonrasında Afrika'nın GÜNSEL için elverişli bir pazar olacağını dile getirdi.
Ziyaret öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da görüşen Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, KKTC'nin Gambiya eğitim sistemine önemli katkıları olduğunu söyleyerek iki ülke arasındaki iş birliğinin sadece eğitim değil uluslararası ilişkiler, turizm ve kültür gibi başka alanlarda da geliştirilmesi temennisinde bulundu.
Gambiyalı öğrencilerle de buluşan Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, "Öğrencilerimizin, dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde eğitim görüyor olması, bizim için son derece önemli" derken, YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da heyete üniversite ile ilgili bilgiler aktardı.
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Üniversite olarak, merkezine bilimsel üretimi, araştırmayı, geliştirmeyi, sanatı ve teknolojiyi alan eğitim vizyonumuz ile sadece ülkemizin değil başta Afrika olmak üzere pek çok dünya ülkesinin kalkınmasına katkı yapan mezunlar yetiştiriyoruz. Üniversitemizde eğitim gören Gambiyalı öğrencilerimizi de yüksek donanımlı ve deneyimli bir şekilde mezun ederek ülkelerinin kalkınmasında öncü olmaları için yetiştiriyoruz" dedi.