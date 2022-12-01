Afrika, GÜNSEL için elverişli bir pazar

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Üniversite olarak, merkezine bilimsel üretimi, araştırmayı, geliştirmeyi, sanatı ve teknolojiyi alan eğitim vizyonumuz ile sadece ülkemizin değil başta Afrika olmak üzere pek çok dünya ülkesinin kalkınmasına katkı yapan mezunlar yetiştiriyoruz. Üniversitemizde eğitim gören Gambiyalı öğrencilerimizi de yüksek donanımlı ve deneyimli bir şekilde mezun ederek ülkelerinin kalkınmasında öncü olmaları için yetiştiriyoruz" dedi.