Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Afrika, GÜNSEL için elverişli bir pazar
Giriş Tarihi: 1.12.2022 16:23 Son Güncelleme: 1.12.2022 16:31

Afrika, GÜNSEL için elverişli bir pazar

Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’yi ziyaret eden Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof ve beraberindeki GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirerek, seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Afrika, GÜNSEL için elverişli bir pazar

GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün'den seri üretim çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alan Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, seri üretim sonrasında Afrika'nın GÜNSEL için elverişli bir pazar olacağını dile getirdi.

Ziyaret öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da görüşen Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, KKTC'nin Gambiya eğitim sistemine önemli katkıları olduğunu söyleyerek iki ülke arasındaki iş birliğinin sadece eğitim değil uluslararası ilişkiler, turizm ve kültür gibi başka alanlarda da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Gambiyalı öğrencilerle de buluşan Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, "Öğrencilerimizin, dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde eğitim görüyor olması, bizim için son derece önemli" derken, YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da heyete üniversite ile ilgili bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Üniversite olarak, merkezine bilimsel üretimi, araştırmayı, geliştirmeyi, sanatı ve teknolojiyi alan eğitim vizyonumuz ile sadece ülkemizin değil başta Afrika olmak üzere pek çok dünya ülkesinin kalkınmasına katkı yapan mezunlar yetiştiriyoruz. Üniversitemizde eğitim gören Gambiyalı öğrencilerimizi de yüksek donanımlı ve deneyimli bir şekilde mezun ederek ülkelerinin kalkınmasında öncü olmaları için yetiştiriyoruz" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrika, GÜNSEL için elverişli bir pazar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA