Afrika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Körfez’e göklerde Türk ürünleri





İHRACATIN YILDIZI BAYRAKTAR TB2



Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyilerinden olan milli SİHA Bayraktar TB2, şu ana kadar Katar, Ukrayna, Polonya, Libya, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas ve Azerbaycan'a ihraç edildi. Etiyopya'da da TB2 SİHA'lar kullanılırken, Arnavutluk, Letonya ve Macaristan da Bayraktar TB2 ile yakından ilgileniyor.