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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Afyon’da doğdu Türkiye’ye açıldı

Afyon’da doğdu Türkiye’ye açıldı
GIRIŞIMCI hikâyelerinin merkezi genelde İstanbul olarak bilinir oysa birçok start-up artık Anadolu'dan çıkıp Türkiye'ye yayılıyor. Bu girişimlerden biri olan İçecek Dükkânı mobil uygulaması... Afyon'da yakaladığı başarıyı şimdi Türkiye'ye taşıyacak. Girişimci Emirhan Yavuz, hayata geçirdiği projeyi şu sözlerle anlattı: "Lisans eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra memleketim Afyon'a dönerek ticaret hayatıma başladım. Ulusal ve uluslararası birçok mobil uygulama projesini gerçekleştirmek için kurduğum teknoloji firmasının ilk start-up ile ekosisteme dahil olma sürecindeyim. İçecek Dükkânı teslimatını yapmış olduğumuz alkolsüz içecek markalarını uçtan uca teslimat yöntemiyle 'Kazan-Kazandır' döngüsüyle oluşturduğumuz statik değil dinamik bir mobil uygulama."
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Afyon’da doğdu Türkiye’ye açıldı
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