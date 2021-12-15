Afyon’da doğdu Türkiye’ye açıldı

GIRIŞIMCI hikâyelerinin merkezi genelde İstanbul
olarak bilinir oysa birçok start-up artık Anadolu
'dan çıkıp Türkiye'ye yayılıyor. Bu girişimlerden biri olan İçecek Dükkânı mobil uygulaması... Afyon
'da yakaladığı başarıyı şimdi Türkiye'ye taşıyacak. Girişimci Emirhan Yavuz, hayata geçirdiği projeyi şu sözlerle anlattı: "Lisans eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra memleketim Afyon'a dönerek ticaret hayatıma başladım. Ulusal ve uluslararası birçok mobil uygulama projesini gerçekleştirmek için kurduğum teknoloji firmasının ilk start-up ile ekosisteme dahil olma sürecindeyim. İçecek Dükkânı teslimatını yapmış olduğumuz alkolsüz içecek markalarını uçtan uca teslimat yöntemiyle 'Kazan-Kazandır' döngüsüyle oluşturduğumuz statik değil dinamik bir mobil uygulama."