Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları belli oluyor: Afyonkarahisar TOKİ çekilişi canlı izle
Giriş Tarihi: 8.3.2023 14:43 Son Güncelleme: 8.3.2023 14:47

Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları belli oluyor: Afyonkarahisar TOKİ çekilişi canlı izle

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Afyonkarahisar'da yapılacak 3 bin 169 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi.

AA
Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları belli oluyor: Afyonkarahisar TOKİ çekilişi canlı izle

Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi, Afyonkarahisar 6. Noteri eşliğinde yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olduğunu anımsattı.

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, bir milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yerinin de vatandaşlarla buluşturulmasının amaçlandığını aktaran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da toplam 26 proje bulunuyor. Bunların 15'i ilçe merkezinde, 11'i de beldelerde olmak üzere toplam 3 bin 169 sosyal konutun tamamlanmasını sağlayacağız. Bu kura çekimine 35 bin başvuru bulunuyor. Hak sahiplerine hayırlı olsun." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de insanların daha güvenli evlerde yaşamasını sağlamaya çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kura çekiminde 3 bin 169 hak sahibi belirlendi.

AFYONKARAHİSAR TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
Saint-Gobain Türkiye
Saint-Gobain Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları belli oluyor: Afyonkarahisar TOKİ çekilişi canlı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA