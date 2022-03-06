Ağır vasıta lastik pazarı büyüyor

Türkiye ağır vasıta lastik pazarı 2021'de 2 milyon adete ulaştı. Satışların 2022'de yüzde 3 civarında artması bekleniyor. Pandemiye rağmen uluslararası taşımacılıktaki hareketlilik, lojistik sektöründeki büyüme ile yeni inşaat projeleri, pazarın daha da büyüyeceğini gözler önüne seriyor.
MALİYET DÜŞÜYOR
Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ağır vasıta segmentinde yeniden yapılanmaya giden Michelin Türkiye
, pazar payını iki katına çıkarmayı hedefliyor. Ağır Vasıta Satış Direktörü Erol Şimşir
'in liderliğindeki ekip; yenilikçi çözümler ve satış kanallarıyla iddialı. Michelin Grubu
'nun stratejik baktığı ilk üç pazardan birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Şimşir, şunları söyledi: "Michelin Filo
Çözümleri ile sunduğumuz 360 derecelik lastik yönetimi hizmeti bir ilk. Kilometre başına faturalandırma, yol yardımı, raporlama, stok yönetimi, lastik bakım ve filo yönetimi hizmetlerini bir arada sunan Michelin
, yakıttan sonra en büyük maliyet kalemi olan lastiğin yönetimine dair hizmetler ile filoların operasyonel maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamayı hedefliyor."
TEDARİK SORUNU YOK
ŞİMŞİR, dünyada yaşanan tedarik zinciri sorunlarına rağmen 2021 Kasım ayında, 2022 ilk üç ayı için ön siparişlerini verdiklerini ifade etti. Bu sayede Michelin Türkiye, bağlı bulunduğu Michelin Orta Avrupa Bölgedeki 21 ülke arasında tedariği en yüksek olan ülke konumuna gelmiş durumda.