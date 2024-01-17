Ağrı’nın tescilli ürünü oldu! Şimdi ise birçok ilde satılıyor

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresinin girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumunca "Ağrı yaprak döneri" adıyla coğrafi işaret alan döner, kentteki lokantaların yanı sıra Et ve Süt Kurumunda da üretiliyor.

Et ve Süt Kurumunda üretilen döner, paketlenerek ülkenin farklı yerlerinde kurum bünyesindeki iş yerlerinde satışa sunuluyor.

Vali Mustafa Koç, Et ve Süt Kurumunun Et Kombinası'nda incelemelerde bulunarak döner üretimi ve çalışmalarla ilgili Müdür Hasan Keskin'den bilgi aldı. Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'nın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu, bundan gurur duyduklarını söyledi.

ET VE SÜT KURUMUNDA DA ÜRETİLİYOR

Dönerin yöredeki etlerden üretildiği için lezzetli olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Et ve Süt Kurumumuz dönerimiz tescil edildiğinden bu yana günlük 300 kilogram döner üretim kapasitesine sahip. Döner otomatik olarak makine tarafından kesiliyor. Et ve Süt Kurumumuzun bünyesindeki 18 mağazada satışa sunuluyor. Amacımız, endüstriyel olarak dönerin üretimini sağlayıp Ağrı'mızın eşsiz coğrafi işaretli yaprak dönerini hem ülke içerisinde hem de yurt dışında tanınırlığını artırmaktır. Üreticisinden işletmecisine kadar herkesin katma değeri olarak hak ettiği değeri elde etmesini sağlamak için çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz."

Koç, herkesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye ve döneri tatmaya davet etti.